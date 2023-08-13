منصة مدرستي التعليمية السعودية: رؤية حديثة لنجاح التعليم  عن بُعد

تعتبر منصة مدرستي التعليمية السعودية واحدة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التعليم الشامل والجودة عن بُعد في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه المنصة كجزء من التحول الرقمي الشامل الذي تشهده البلاد في مختلف قطاعاتها، وهي تسهم بشكل كبير في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء.

مدرستي توفر مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتيسير عملية التعلم عن بعد. من أبرز ما تقدمه المنصة:

1. منصة تعليمية شاملة: توفر مدرستي منصة تعليمية متكاملة تشمل محتوى تعليمي متنوع ومناسب لمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى مواد تعليمية تفاعلية وملفات تعليمية تسهم في تسهيل فهم المواد الدراسية.

2. جدول دراسي ومهام محددة: يمكن للمعلمين تحميل جداول دروسهم والمهام المقررة على المنصة، مما يسهل على الطلاب متابعة المحتوى وتنظيم وقتهم بشكل فعال.

3. مراقبة وتقييم: تتيح المنصة للمعلمين مراقبة تقدم الطلاب وتقديم تقييمات على أدائهم، وهذا يساعد في تحسين الأداء التعليمي وتلبية احتياجات الطلاب بشكل فعّال.

4. تواصل مستمر: تتيح منصتي التواصل المستمر بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، سواءً من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية أو الاجتماعات عبر الإنترنت، مما يعزز التفاعل والتواصل الفعّال.

5. دعم فني وتقني: تقدم المنصة دعمًا فنيًا وتقنيًا مستمرًا للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، مما يضمن تجربة سلسة وخالية من المشاكل التقنية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

أما بالنسبة لطرق تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في منصة مدرستي، فهي تتم من خلال عمليات بسيطة وآمنة:

تسجيل الدخول للطلاب:

1. يحصل كل طالب على اسم مستخدم وكلمة مرور من قبل المدرسة.

2. يقوم الطالب بزيارة موقع مدرستي التعليمي عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول المخصص.

3. يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة له للوصول إلى حسابه الشخصي.

تسجيل الدخول للمعلمين:

1. يتم توفير حسابات معلمين من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة المدرسة.

2. يقوم المعلم بزيارة المنصة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

3. يقوم المعلم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات تسجيل الدخول المخصصة له.

تسجيل الدخول لأولياء الأمور:

1. تقوم المدرسة بتزويد أولياء الأمور بمعلومات الدخول، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

2. يمكن لأولياء الأمور زيارة المنصة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

3. يتم تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المقدمة من قبل المدرسة.