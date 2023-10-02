إيني الإيطالية ترحب بفوزها بـ3 مناطق للبحث عن البترول والغاز في مصر

أعلن كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية، أن فور الشركة بثلاث مناطق استكشافية ضمن المناقصة التى طرحتها مصر للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط يعد امرا جيداً للشركة ، وان هذه المناطق الثلاثة مهمه لإيني ولمصر.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك ٢٠٢٣).



وأضاف ديسكالزى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستثمار بالقرب من منشآتها فى مناطق عملها المختلفة ، مشيرا إلى أن مصر تتميز بان لديها منشآت كثيرة وبنية تحتية عديدة وبالتالي عندما يكون هناك اكتشاف سيمكن الشركة من تنمية الكشف ووضعه على الإنتاج بشكل سريع، وهذه الاستثمارات الخاصة بالمناطق الثلاث استثمارات جديدة وتأتي علي رأس الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس السيسى الشهر الماضى والبالغة ٧,٧ مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

إيني تسعى فى الوقت الحالى إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة

وأوضح أن إيني تسعى فى الوقت الحالى إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة وستبذل قصار جهدها في أعمال التنقيب والانتاج في المناطق الثلاثة التى فازت بها الشركة ، خاصةً وان مصر فى حاجة إلى تأمين احتياجاتها من الغاز، وكذلك تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلي أوروبا، لافتا إلى أن إيني لديها حوالي ١٨ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وبالتالي مصر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا.