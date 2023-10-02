ناشد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الدول الأوروبية بـ "تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف للحماية من الهجمات الروسية هذا الشتاء، حسبما أفادت صحيفة "أوكرينفورم" الأوكرانية، مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك في تصريحاته خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كييف.

وأوضح زيلينسكي أنه "من المهم جًدا أيضًا زيادة تعزيز الدرع الجوي الأوكراني إلى أقصى حد في الفترة التي تسبق فصل الشتاء"، مُشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التي تلقتها كييف، مثل باتريوت وغيرها، تلعب بالفعل دورا إيجابيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأنظمة على وجه الخصوص، وعدد قليل من صواريخ باتريوت لحماية مناطقنا الجنوبية يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري".

وفي 2 أكتوبر، استضافت كييف اجتماعًا زائرًا لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

زيلينسكي يُؤكد: أوكرانيا تسعى للانتصار في الحرب

أكد الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، إن بلاده تسعى للانتصار في الحرب وتحقيق سلام مُستدام وموثوق، حسبما أفادت صُحف دولية، السبت.

وقال زيلينسكي السبت، إنه بحث مع ممثلي شركات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وتركيا الإنتاج المشترك للأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.

كتبت هديل علي في صحيفة "الوطن" السورية، أن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، خلال النزاع في كييف حولته إلى شخص فاشل ومكروه من مواطنيه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، السبت.

وشددت هديل، على أن الأوكرانيين لن يغفروا أبدا لرئيس نظام كييف مقتل الآلاف الذين أرسلهم إلى جبهات القتال.

وأضافت: "لن يغفر الأوكرانيون لزيلينسكي أبدا هذا العدد الهائل وغير الضروري من الضحايا، وسيلتهم القوميون المتطرفون زيلينسكي لأنه في رأيهم أهمل مصالح الدولة".

ووصفت زيلينسكي "بالفاشل من العيار الثقيل" الذي خذل أوكرانيا والغرب على حد سواء.