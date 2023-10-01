رسميًا..الأهلي يتعاقد مع سيف عابد لتدعيم رجال الطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، عن التعاقد مع سيف عابد، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي بداية من الموسم الجديد.

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وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام إلى النادي لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار تدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

أشار العوضي إلى أن التعاقد مع سيف عابد يأتي ضمن جهود تدعيم كافة فرق النادي بالعناصر المميزة، وتلبية متطلبات الأجهزة الفنية للمنافسة على البطولات.