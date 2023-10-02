وزير الداخلية: شبكة الطرق الجديدة أنقذت مصر من الشلل المروري

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن العمل جار على تطوير منظومة النقل والمرور الإلكتروني في مصر.

وقال محمود توفيق، في كلمة ألقاها في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، نقلتها إكسترا نيوز، إنه في السنوات القليلة الماضية، اقتربنا من مرحلة الشلل المروري، لكن شبكة الطرق الوطنية نجحت وأنقذت مصر من الشلل المروري.

تطوير إدارة نظام النقل بطريقة حديثة

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إدارة نظام النقل بطريقة حديثة، وقد تم إنشاء مقر جديد للنقل، مجهز بغرف عمليات على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وقال محمود توفيق: "تم إنشاء وتطوير 31 وحدة لتصاريح المرور لتسهيل توفير الطوابع للمواطنين، مع مراعاة وحدة الهوية المرئية لمقر المرور، مردفًا: “يتم استخدام نظام الملصقات الإلكترونية لتوفير المزيد من الأمان وسيتم توصيله بشبكة النقل الذكية”.