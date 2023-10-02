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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المؤبد لـ3 مُتهمين بسرقة شخص بالإكراه في سوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، حُكمًا بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بسرقة منقولات مملوكة لشخص بالطريق العام بدائرة مركز ساقلته.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضي  بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهم (ع.ع.ا) طالب و(ع.ا.ع) عامل زراعي و(ع.ث.م) طالب بسرقة المنقولات الخاصة بالمجنى عليه (ا.ا.ش) وذلك بالطريق العام حال حملهم سلاحا ناريا مهددين إياه ببث الرعب فى نفسه وشل مقاومته من سرقة المبلغ المالى كما احرزوا سلاحا اليا بدون ترخيص وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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