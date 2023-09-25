طائرة صيد أكتوبر يفوز على الترسانة ببطولة منطقة الجيزة

تفوق فريق 19 سنه ناشئات للكرة الطائرة بصيد أكتوبر علي نظيره الترسانة بنتيجه 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملاعب نادى الزمالك ببطولة المنطقة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات: هانيا تامر فتحي، نبيلة كريم محمد، فريدة محمد محي، كرمة تامر عبدالعزيز، اية مصطفي محمود، مريم احمد جمال، نادين محمد محمد، ليلة هاني احمد، نور ايمن محمد، نور حسن اسماعيل، حبيبة وليد محمد، جودي مصطفي كمال، نادين حازم محمد، جومانة عبدالحميد سعد، جودي عماد الدين، جنة محمد حسني.

الجهاز الفني و الاداري: حسام زغلول مدير فني، احمد شتا مدرب الفريق، دكتور إسلام جميل اداري، دكتور روان ايهاب اخصائي الاصابات.

وفي سياق متصل، حقق فريق 19 سنة ناشئات بصيد الدقي الفوز علي نظيره نادي الشيخ زايد بنتيجة 3 / صفر في المباراة التى جمعتهما على ملعب نادي بيجاسوس بمنافسات بطولة المنطقة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات: حبيبه محمد زعتر، نانسي أشرف فؤاد، مريم هشام محمد، ريتاج مجدى محمد، سلمي احمد جلال، جنة الله مصطفى اباظه، منال محمد محمود، شهد حسام حافظ، جني محمود صابر، جني عمرو محمد، ملك محمد عبدالنبي، فريدة ياسر فرج، ندي طه محمد، نور ياسر اسماعيل، حبيبه محمد وجيه، ملك محمد شتا، زينه احمد النادي.