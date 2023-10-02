رئيس جمهورية أذربيجان يستقبل المدير العام للإيسيسكو

استقبل الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، والسيدة مهربان علييفا، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، حيث تمت مناقشة مستجدات الشراكة بين الإيسيسكو وأذربيجان، والاحتفاء بمدينة شوشة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2024.

وفي مستهل اللقاء، الذي جرى بالعاصمة الأذربيجانية باكو قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، أعرب الدكتور المالك عن عميق الشكر والامتنان لفخامة الرئيس علييف، على دعمه المتواصل لمنظمة الإيسيسكو في جميع المجالات.

ووجه المدير العام للإيسيسكو التهنئة إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني، على إقرار اجتماع وزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، الاحتفاء بمدينة شوشة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2024، حيث أعلن الرئيس علييف خلال اللقاء رعايته الكريمة لجميع برامج وأنشطة الاحتفالية المقرر إقامتها على مدار عام كامل لإبراز التنوع والغنى الثقافي للمدينة التاريخية.

وأشاد الرئيس الأذربيجاني بمجهودات الإيسيسكو في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة في دولها الأعضاء، مؤكدا دعم بلاده المستمر لكل أنشطة المنظمة، وقرر تقديم عدد من المنح الدراسية لشباب من العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات الأذربيجانية.

وشهد اللقاء استعراض الترتيبات النهائية لافتتاح مكتب الإيسيسكو الإقليمي في باكو، والمقرر خلال الأيام المقبلة، ومناقشة التعاون بين المنظمة وأذربيجان من خلال مؤسسة حيدر علييف، التي ترأسها السيدة مهربان علييفا، في مجالات التعليم والتراث والعلوم والمجالات الإنسانية والاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا بعدد من دول العالم الإسلامي.

انطلاق المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بأذربيجان بحضور 500 شاب وفتاة

يشارك وفد كبير من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الدورة الـ 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين (2 أكتوبر 2023) بمدينة باكو، وتعقدها منظمة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بشراكة مع وكالة الفضاء الأذربيجانية "أذركوسموس"، وافتتح أعمالها فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بحضور رفيع المستوى لممثلي الحكومات ورؤساء وكالات الفضاء والمستثمرين، ومختلف الجهات المهتمة بتطبيقات الفضاء، بهدف مناقشة قضايا علوم الفضاء وتطبيقاتها، وفسح المجال لتبادل الآراء حول التقنيات الحديثة والمشكلة لمستقبل صناعة علوم الفضاء.

ويترأس وفد المنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بحضور عدد من رؤساء ومديري إدارات وقطاعات وخبراء وموظفي الإيسيسكو، إلى جانب أكثر من 500 شاب وفتاة ينتمون إلى عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث نظمت الإيسيسكو مشاركتهم وقامت بترتيب نقل 200 شاب وفتاة منهم عبر طائرة خاصة، من العاصمة المغربية الرباط، إلى باكو لحضور أعمال المؤتمر. وأتاحت الإيسيسكو للشباب فرصة حضور المؤتمر في إطار احتفاء المنظمة بعامها للشباب، وكجزء من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز البرامج الداعمة لقدرات الشباب في مجالات العلوم والابتكار وتهيئتهم لمهن المستقبل. حيث سيقوم المشاركون بالتعرف على أحدث التطورات في مجال تطبيقات الفضاء وسبر أغوار الكون. كما سيكون لهم موعد مع استكشاف الثقافة الأذربيجانية، في إطار إسهام المنظمة في تعزيز التنوع الثقافي والحوار الحضاري بين دولها الأعضاء.

