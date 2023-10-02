شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى الفاتيكان ويبعث رسالة إلى البابا فرنسيس

استقبل الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، السيد السفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان.

وبعث فضيلة الإمام الأكبر رسالة حبٍّ وتقدير لأخيه قداسة البابا فرنسيس من خلال السفير المصري لدى الفاتيكان، جاء فيها: "صديقي العزيز نُكنُّ لكم الكثير من الحب والتقدير، ونتمنَّى من الله أن يُديمَ عليكم نعمتيِ الصحة والعافية، ونذكُر بكل اعتزاز جهودنا المشتركة في خدمة الإنسانية، وعلى أمل اللقاء قريبًا واستكمال المسيرة لتعزيز الأخوَّة الإنسانيَّة في مواجهة التَّحديات المعاصرة".

من جانبه، أعرب السفير محمود طلعت عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للجهود الكبيرة التي قام به فضيلته مع قداسة البابا فرنسيس، والتي تُوِّجتْ بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في فبراير عام ٢٠١٩، وحرصه على تسخير جهود السفارة المصرية لاستمرار تعزيز العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وترسيخها.

أروقة الجامع الأزهر تفتح أبوابها لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم والقراءات

أعلن الجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهات أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، وذلك وفق البرامج الآتية:

أولا: برنامج رواق القرآن الكريم للطفل: ويستوعب ٤٥ ألف دارس، حيث يسعى الجامع الأزهر لتحفيظ النشء كتاب الله تعالى طوال العام بالمجان في فروع الأروقة، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، وتحقيقا للتكامل بين المؤسسات الأزهرية، حيث أعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم عن قبول دارسين جدد من الأطفال من سن (٥) سنوات إلى (٦) سنوات، بشرط اجتياز اختبار القبول في مبادئ القراءة والكتابة، وأوضح الرواق أن التقديم يتم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي:



ثانيا: برنامج الإتقان: ويستوعب ١٢ ألف دارس، وهو برنامج خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى، الراغبين في إتقان الحفظ وأحكام التلاوة ويقبل الدارسين من سن (٨) سنوات إلى (١٥) سنة، بشرط اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملا، ويتم التقديم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي:

ثالثا: برنامج رواق القراءات: ويستوعب ٣ آلاف دارس، وهو خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وآداءً ويرغبون في تعلم القراءات، شريطة اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملا حفظا وأداء، ويتم التقديم في الفروع المحددة في رابط التقديم التالي:

