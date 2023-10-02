موعد انطلاق عرض مسلسل "عنبر 6" الجزء الثاني

ينطلق عرض الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6" بطولة صبا مبارك وأيتن عامر، يوم 12 أكتوبر عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

مسلسل “عنبر 6” بطولة صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

قصة مسلسل عنبر 6 وعدد حلقاته

المسلسل مكون من 15 حلقة، وقصته تدور حول حكايات مجموعة من النساء داخل أحد السجون، وطريقة التعايش مع حياتهن فيه.

إضافةً إلى عرض عدد من القضايا الإنسانية والمشاكل الاجتماعية، منها الفساد الأخلاقي،المشاكل الزوجية، حقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.

التطرّق إلى قضايا إنسانية واجتماعية أبرزها المشاكل الزوجية، والفساد الأخلاقي، وحقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.