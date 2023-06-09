صبا مبارك تخطف الأنظار بالكاجوال (شاهد)

خضعت الفنانة صبا مبارك لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

صبا مبارك

صبا مبارك تبرز رشاقتها بالكاجوال الأنيق

بدت صبا مبارك بإطلالة "كاجوال" جذابة ومثيرة، مرتدية شورت باللون "الأبيض" ونسقت معه توب اسود، بلا أكمام، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

صبا مبارك تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت صبا مبارك تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

صبا مبارك

من هي صبا مبارك





صبا مبارك من مواليد 10 أبريل 1976، هي ممثلة ومنتجة تلفزيونية أردنية من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن. ولدت في السعودية.

حياتها

ولِدَت صبا مبارك عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية وهي الفنانة التشكيلية الراحلة «حنان الأغا». تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية.

في عام 1998 شاركت في مسلسل «قمر وسحر»، حيث ساعدتها والدتها الفنانة «حنان الآغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.

كانت سنة 1998، نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة لها، حيث شاركت بمسلسل «الكواسر» بعد المسلسل الأول «قمر وسحر». عادت في عام 2002 للظهور مجددًا بشخصية نسرين في المسلسل التاريخي «عمر الخيام»، كما شاركت بنفس العام بمسلسل «الأرواح المهاجرة» مع نخبة من نجوم الدراما السورية. شاركت في المسلسل التاريخي «الحجاج». بدور «غزالة الشيباني».

ظهور صبا في السينما الأردنية كان لأول مرة عام 2003 في فيلم «سفر الأجنحة». كما ظهرت في أفلام «خارج التغطية» و«مملكة النمل».

في عام 2005 شاركت في بطولة المسلسل التاريخي «آخر أيام اليمامة» مع غسان مسعود وزهير النوباني، كما لعبت دور البطولة في مسلسل «الشمس تشرق من جديد». أما عام 2006 فكان عاما زاخرًا بالأعمال الفنية لها فقد شاركت ببطولة مسلسل «دعاة على أبواب جهنم»، وظهرت بشخصية «هند» في المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد»، وقدمت أيضًا دورًا في مسلسل «صدى الروح»، وشاركت بعدة حلقات من مسلسل «أهل الغرام».

في 2007 ظهرت مع النجم الراحل ياسر المصري بالمسلسل البدوي «نمر بن عدوان» بدور وضحة، وشاركت بشخصية الممرضة حنان بمسلسل «الاجتياح» الذي يروي أحداث اجتياح الضفة الغربية ومجزرة جنين، كما ظهرت بمسلسل «سيرة حب» من نفس العام. وفي 2008 عادت للدور البدوي بشخصية عليا من مسلسل «عيون عليا»، وأيضًا بشخصية «الهنوف بنت الشيخ وضاح» بمسلسل «صراع على الرمال».

في عام 2009 أدت بشكلٍ مميز وناجح شخصية بلقيس في المسلسل التاريخي «بلقيس ملكة سبأ» ، ونال دورها إعجاب النقاد. وشهد عام 2010 تألقها بدور منى التي جسدته في مسلسل «وراء الشمس»، كما شاركت بالمسلسل السوري- المصري «أنا القدس» من نفس العام. أمّا في السينما المصرية؛ فقد شاركت عام 2010 في فيلم «بنتين من مصر».

قدمت خلال عام 2011 دور جميلة في المسلسل الشامي «الزعيم»، وشاركت بعد عام في المسلسل المصري «شربات لوز» مع يسرا، كما ظهرت ببطولة مسلسل «حكايات بنات» بدور أحلام. وفي عام 2012، شاركت في فيلم مصري آخر «الراهب» مع الممثل المصري هاني سلامة. مشاركتها الثالثة في السينما المصرية كانت في فيلم «الثمن» وفيه لعبت دور امرأةٍ سورية هربت من منزلها ولجأت إلى القاهرة، حيث تلتقي مع رجلٍ مصري ثم يبدأ خليطٌ من الأحداث.

في عام 2011، أسست شركة Pan East Media، وهي شركة للإنتاجٍ الإعلامي هدفها الرئيسي هو تقديم عملٍ فني من الطراز الأول على المستويين الإقليمي والدولي. بدأت الشركة نشاطها الإنتاجي في عام 2013 مع المسلسل التلفزيوني الدرامي الكوميدي الأردني الخفيف «زين» ، والذي عُرض على العديد من الشبكاتٍ التلفزيونية منها إم بي سي.

كان عام 2013 مليئًا بالأعمال الفنية لها، حيث قدمت بطولة مسلسل «زين»، كما شاركت نور الشريف بطولة مسلسل «خلف الله»، وظهرت بمسلسل «آسيا» ومسلسل «موجة حارة» من نفس العام.

في عام 2014 أنتجت الشركة المسلسل التلفزيوني «طوق الإسفلت»، وهي سلسلةٌ دراما تاريخية بدوية مستوحاة من مسرحية هاملت لشيكسبير. عرضت خلال شهر رمضان عام 2014 على قناة أبوظبي الأولى.

في عام 2015 أدت دور ريا في مسلسل «العهد: الكلام المباح»، وشاركت بمسلسل «حق ميت». وفي 2016 قدمت دور درية نجار بمسلسل «أفراح القبة» مع جمال سليمان وعدة ممثلين.

كما شاركت صبا في السينما العالمية عن طريق سلسلة أفلام «Hamilton» السويدية بجزأيه الأول والثاني، حيث لعبت دور ضابطة من منظمة التحرير الفلسطينية.

كان آخر ظهور لها خلال شهر رمضان 2017 في مسلسل «طايع» حيث أدت دور مهجة.

في عام 2018 اختيرت صبا لتكون الوجه الإعلاني الجديد لشركة الساعات السويسرية الفاخرة «أوميغا»، وتصبح العربية الوحيدة ضمن الوجوه الدعائية التي تضم نجوماً عالميين من بينهم جورج كلوني ودانيل كريغ ونيكول كيدمان وإيدي ريدمين وغيرهم.

حياتها الخاصة

تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري، وأنجبت منه ولدًا واحدًا اسمه «عمار»، ولكنهما انفصلا فيما بعد. لديها أختٌ وحيدة اسمها آية.

جوائز

نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا، وجائزة «تايكي» لأفضل ممثلة أردنية وعربية.