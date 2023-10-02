بايرن ميونخ الألماني "عينه" على رقم قياسي بدوري الأبطال

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره كوبنهاجن الدنماركي في المباراة التى تجمعهما على ملعب الأخير ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

رقم جديد

ويسعى البافاري الألماني، الى تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا من خلال مواصلة سجل اللاهزيمة في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف كوبنهاجن الدنماركي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

ولم يتلقى بايرن ميونخ أي خسارة خارج ملعبه بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الاوروبية منذ 6 سنوات، وكانت أخر هزيمة أمام باريس سان جيرمان عام 2017.

ويتقاسم بايرن ميونخ الرقم القياسي حاليا مع برشلونة الإسباني الذي لم يتلق أي هزيمة في 17 مباراة متتالة خارج ملعبه في مجموعات دوري الأبطال بين عامي 2006 و2012 ، ويمكن لبايرن الانفراد بالرقم القياسي عبر مباراة الغد.

بواتينج يقترب من العودة

وقالت تقارير إن بايرن كان يخطط لإعادة بواتينج للنادي وأن هناك مفاوضات حدثت بين الطرفين وأنه من المقرر إجراء المزيد من المناقشات.

ويعود بواتينغ إلى بايرن في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي نادِ منذ أن ترك ليون الفرنسي هذا الصيف، بعدما فضل النادي عدم تجديد تعاقده.

وفاز بواتينج بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن، بالإضافة لتسعة ألقاب للدوري الألماني.

في العام الماضي، أدين بواتينج بالاعتداء والإهانة عقب هجومه على صديقته السابقة خلال إجازة بالكاريبي وتم فرض 120 غرامة يومية تقدر بـ10 آلاف يورو (10650 دولارًا وقتها) بمجمل 1.2 مليون يورو.

وألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة.

وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينج، الذي زعم أن القاضي متحيز ضده، والنيابة العامة، التي طالبت بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد.