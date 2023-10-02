ريال مدريد يعلن قائمته لخوض مواجهة نابولي في دوري أبطال اوربا

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني قائمة لاعبيه التي ستخوض المواجهة الهامة امام نابولي الايطالي مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أوربا.

وضمت القائمة الاعبين:

لحراسة المرمى: لينون و كيبا و كانيزاريس.

لخط الدفاع :داني كارفخال و ناتشو و لوكاس فاسكيز و فران جارسيا و روديجير وفيرلان ميندي و كاريلو .

لخط الوسط: جود بيلينجهام و توني كروس و لوكا مودريتش و كامافينجا و فالفيردي و تشوميني و سيبايوس .

لخط الهجوم : فينيسيوس جونيور و رودريجو و خوسيلو و ابراهيم دياز .

غياب الابا وعودة مودريتش و ميندي

وغاب عن القائمة ديفيد الابا الذي مازال يعاني من الإصابة ومن المنتظر ان يشارك بدلا منه ناتشو في قلب الدفاع كما تبدو فرص لوكا مودريتش لخوض اللقاء جيدة رغم انه لم يشارك ابدا عقب الخسارة امام اتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني لكن يبدو أن كارلو أنشيلوتي ربما يمنح النجم الكرواتي فرصة العودة اساسيا مجددا امام نابولي في مباراة تحتاج خبرات مودريتش. وايضا من المنتظر ان يدفع كارلو انشيلوتي بالفرنسي ميندي في مركز الظهير الأيسر بعد جاهزيته لخوض المباريات .

بداية متعثرة للميرنجي

وكان ريال مدريد قد افتتح مشواره في دوري أبطال أوربا بفوز صعب وبشق الأنفس على يونيون برلين الألماني في الحولة الأولى على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالفوز بهدف نظيف سجله الأنجليزي جود بيلينجهام في الحقيقة الأخيرة و كذلك تصدر الدوري الأسباني بعد فوزه العريض في اخر مبارياته على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .