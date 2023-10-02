مدير تعليم أبوتشت يشارك احتفالات مدارس التعليم المجتمعي

شهد الدكتور عفت وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، ٢ أكتوبر الجاري احتفالات مدارس التعليم المجتمعي" العودة للمدرسة "بمناسبة انطلاق العام الدارسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة الرواتب ومدرسة الشيخ نصرالدين ومدرسة أم صبري فاروق.

حيث تنوعت الاحتفالات ما بين أنشطة ثقافية وترفيهية وألعاب في جو يسوده الفرحة والبهجة والسرور غمرت قلوب التلاميذ شارك في الاحتفالات عبدالرؤوف عبدالواحد، مدير المتابعة وتقويم الأداء، وحشمت عبدالحميد، رئيس قسم التعليم المجتمعي وهاني الملقب، رئيس قسم العلاقات العامة وعديل أبادير، مسوؤل المشاركة المجتمعية وعلياء النجار، مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بمحافظة قنا، ومن فريق الدعم فاتن حسن وأسامة زكي والأسر المحيطة والداعمة لهذه المدارس.

وهنأ المدير العام التلاميذ والمعلمات والحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وبالعام الدارسي الجديد متمنيًا للجميع النجاح ودوام التوفيق.

قال وزيرى إن التعليم المجتمعي يلعب دورًا حيويًا في القضاء على المتسربين من التعليم لسد منابع الأمية ومنحهم الفرصة للتعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي، مضيفًا ان ذلك يتماشى مع رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مؤكدًا على تقديم أوجه الدعم من الإدارة التعليمية للتعليم المجتمعي.

وقدم وزيري تحية الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالات من معلمات المدارس ريم عبدالكريم وصابرين أبوزيد ونادية أحمد وبسمة دكروني ولمياء جمال وفاطمة صبري ولكل المشاركين في احتفالات التعليم المجتمعي.