القاهرة 24 درجة.. الأرصاد الجوية تعلن استمرار الغطاء السحابي

تصدرت الأرصاد الجوية مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن حالة الجو ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة في محافظات مصر.

بينما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة.

درجة الحرارة على القاهرة الكبرى

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وتكون الصغرى غدا 24 درجة مئوية.

وساد اليوم الأحد طقساً مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما انخفضت درجات الحرارة اليوم على كل الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجات مئوية)، صاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على عدة مناطق.

طقس الاثنين مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 أكتوبر 2023 من المتوقع أن يسودها طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.