العاصفة إلياس تقترب.. الأرصاد الجوية تسرد التفاصيل

تصدرت العاصفة إلياس، والأرصاد الجوية، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد تقلبات الجو وحالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية.

بينما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 1 أكتوبر، أول أيام بداية العام الدراسي الجديد، وتوقعت انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية.

كما يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تكون معها الأجواء خريفية بامتياز مع قرب قدوم عاصفة إلياس.

حقيقة قدوم العاصفة إلياس:

فيما تعد عاصفة إلياس منخفضًا جويًا جديدًا ضرب اليونان وتسبب في سيول مدمرة وفيضانات نتج عنها أضرار كارثية، ومن المقرر أن تبدأ العاصفة في الانحراف نحو جنوب شرق تركيا لتتأثر بها لبنان من بعدها.

وأوضحت الأرصاد الجوية، حقيقة اتجاه عاصفة إلياس على مصر، إلا أنها نفت إمكانية وصول العاصفة إلياس إلى ما وصلت إليه العاصفة دانيال عندما ضربت شرق ليبيا واليونان، وبعد تأكيد هيئة الأرصاد الجوية عدم ظهور عاصفة إلياس في مصر، فبالتالي لا يوجد ما يستدعي لتأجيل الدراسة في الفترة المقبلة، والأمور ستسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة.

حالة الأرصاد في مصر الإثنين والثلاثاء:

كما أشارت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 أكتوبر 2023 من المتوقع أن يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.