مدير تعليم قنا يتفقد مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية

حضر عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم الإثنين، الطابور وتحية العلم بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية، فى ثانى أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور اللواء اركان حرب مختار محفوظ أمام قائد قطاع قنا لمدارس التأسيس العسكرى والعقيد أشرف بغدادى رئيس قسم الدفاع الشعبى لمحافظة قنا والدكتورة ولاء حامد ضرار، مديرة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية.

هنأ مدير عام إدارة قنا التعليمية طلاب وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق، مؤكدًا أن ملف التعليم نال الاهتمام الأكبر من القيادة السياسية باستحداث وصيانة الأبنية التعليمية من خلال المبادرة الرئاسية الأشمل و الأضخم فى تاريخ صعيد مصر "حياة كريمة" مؤكدًا تضافر كافة الجهود التي تبذلها الإدارة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلبة والطالبات، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأوصى مدير عام الإدارة على ضرورة بث روح الانتماء للوطن، وغرس قيم الولاء وحب الوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بمكانة مصر بين الأمم، وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها، والوقوف صفًا واحد في مواجهة التحديات والمخططات الخارجية التي تهدف إلى النيل من مصرنا الحبيبة.

وأشاد القبانى بالتزام طلاب مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بالحضور للمدرسة حرصًا على التحصيل الدراسى، مشددًا على ضرورة التزام العاملين والطلاب بالحضور من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته.

تأتى تلك الجولات الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس إدارة قنا التعليمية تنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.