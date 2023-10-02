مدحت عبد الهادي يكشف سبب معاقبة محمود علاء

كشف مدحت عبد الهادي، المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن السبب وراء معاقبة مدافع الفريق محمود علاء قبل مواجهة أرتا سولار بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية أن علاء تحول بعدما علم بلعب محمود عبد المجيد بدلًا منه خلال التقسيمة التدريبية استعدادًا لمواجهة الفريق الجيبوتي.

وأضاف عبد الهادي: "علاء تحدث بطريقة سيئة مع الجهاز الفني وقال ألفاظاً غريبة صعب الحديث بها".

وتابع: "لولا غلق قيد الزمالك والأزمات الأخيرة التي حدثت لاختلفت الأمور مع بعض اللاعبين وقائمة الفريق، وأوسوريو حاول حل الأزمة وقتها ولكن اللاعب لم يخضع".

وعن وضع محمود علاء، قال: "اللاعب سيخوض التدريبات منفردًا، كما أنه لن يعود للتدريبات الجماعية مع الفريق حتى انتهاء عقوبته، واللاعب سبق وأن كرر هذه الواقعة مرتين أمام اللاعبين والجهاز الفني".

وأتم مدرب الزمالك استعدادته: "مواجهة الزمالك وأرتا سولار شهدت ضرب الجماهير مثالًا قويًا من قبل جمهور الفريق في التشجيع والمساندة، واللاعبون كانوا تحت ضغط كبير وتوقعت أن تسير المباراة بهذا السيناريو".

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في قلب الطاولة على أرتا سولار، بعدما كان متأخرًا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين ليفوز بنتيجة 4/3 في نهاية المباراة.