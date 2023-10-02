21 هدفًا بدور الـ 32.. الأندية المصرية تتألق في البطولات الأفريقية

شهدت الأيام الأخيرة خوض 4 فرق مصرية دور الـ32 من البطولات الافريقية، حيث شارك الأهلي وبيراميدز في دوري ابطال أفريقيا، بجانب الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية وذلك في النسخة الجديدة لعام 2023.

وشهدت هذه النسخة تفوق الأندية المصرية بالعلامة الكاملة بعدما تمكن كل من الأهلي وبيراميدز من إكتساح نظرائهم والعبور لدور المجموعات، كما عبر الزمالك وفيوتشر من دور الـ 32 بالكونفدرالية في مباريات مثيرة أظهرت الفوارق الفنية والتسويقية للأندية المصرية بخلاف أندية أفريقيا.

كما شهد عبور الأندية المصرية من دور الـ32 بالبطوات الافريقية، غزارة تهديفية بتسجيل 21 هدفًا، بواقع 7 أهداف للأهلي و 6 لـ بيراميدز، و 4 للزمالك ومثلهم لفيوتشر.

الأهلي يضرب سان جورج الإثيوبي بـ 7 أهداف

حيث سجل الأهلي 7 أهداف في شباك سان جورج الإثيوبي بمجموع المباراتين بعدما فاز في الذهاب 3-0، وفي العودة 4-0، ليتأهل لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا دون تلقي أهداف وبتسجيل 7 في شباك نظيره الإثيوبي.

بيراميدز يُمتع في مشاركته الأولي بدوري الأبطال

من جانبه سجل فريق بيراميدز 6 أهداف في فريق الجيش الرواندي، وذلك خلال مشاركته الأولي بالبطولة القارية، كما سجل مصطفي فتحي رقم قياسي جديد، كأول لاعب مصري يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة بدوري أبطال أفريقيا.

دراما مثيرة في الكونفدرالية للفرق المصرية

أما في بطولة كأس الكونفدرالية، شهد دور الـ 32 للفرق المصرية دراما مثيرة لكل من فيوتشر والزمالك، بعدما كان كلاهما علي حافة توديع البطولة لولا الإستفاقة المصرية في اللحظات الأخيرة التي عبرت بهما لبر الأمان والصعود لدور المجوعات.

ريمونتادا الزمالك المثيرة

تأهل الزمالك بعد تسجيل 4 أهداف درامية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدفين ثم تأخر في مباراة العودة هنا في القاهرة بهدف في الشوط الأول، قبل أن يعود بـ ريمونتادا عظيمة في الشوط الثاني ويسجل 4 أهداف ويتأهل للدور التالي بشق الأنفس.

فيوتشر يتأهل علي نهج الزمالك

أما فيوتشر فسار علي نهج الزمالك، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بخسارته بهدف نظيف، ومباراة العودة هنا سجل الفريق التنزاني هدف في الشوط الأول ليصعب الأمور عليهم، قبل أن يعود لاعبو فيوتشر في الشوط الثاني بتسجيل 3 أهداف وينتهي اللقاء 4-2 ويعبر لدور المجموعات.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

من المنتظر أن تُقام قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023/2024 يوم الجمعة المقبلة الموافق 6-10- 2023، في الثانية ظهرًا بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا.