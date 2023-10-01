هل تختلف أسعار الشرائح حسب نوع العداد ؟.. "الكهرباء" توضح

أسعار شرائح الكهرباء.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لاختلاف نوع عداد الكهرباء داخل العقار المملوك للمواطن، وهل العدادات مسبوق الدفع أقل استهلاكا في الكهرباء عن العدادات الأخرى.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر إجابات على عدد من التساؤلات والمشكلات التي تواجه أصحاب عدادات الكهرباء، وتوضح "بوابة الوفد " خلال السطور التالية، هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد وحقيقة التساؤلات التي اجابت الشركة عنها .

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد

اكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة حساب أسعار شرائح الكهرباء سواء من بين العدادات العادية أو العدادات الكودية والقانوني (الاسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن.

الاختلاف بين العداد الكودي والعادي

أضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، يكون طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في العداد العادي والكودي، إذ أنهما بنفس سعر الكيلووات للساعة، وأن يكون الاختلاف الوحيد، بأن العداد الكودي عداد «بدون اسم» ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يكون عليه أي حقوق قانونية لصاحبه لأنه عداد مؤقت.

ونوهت الشركة، إلى أن العداد القانوني يكون من خلال تعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد مع الشركة.

وحذرت الشركة، من التعامل بشكل مباشر مع العدادات الكهربائية، لأن التعامل معها يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى وجود محضر سرقة كهرباء.