الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مجلس جامعة الأزهر يشيد بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود

أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتصدر الجامعة لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي في العام2024م.

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نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي في ألمانيا ممثلًا عن الأزهر الشريف

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رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور صابر عبد الدايم بتكريم السيسي له ومنحه وسام العلوم

عالمية رسالة جامعة الأزهر

وثمن مجلس جامعة الأزهر هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس عالمية رسالة جامعة الأزهر، ويعزز الثقة فيها؛ كونها جامعة ضاربة بجذورها في التاريخ لأكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية، من خلال حملها لمشاعل التنوير والوسطية والاعتدال في العالم.

ووجه مجلس جامعة الأزهر الشكر لفريق عمل مكتب التمييز الدولي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير المكتب، والدكتور أحمد الشافعي، عضو مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر،  وجميع فريق مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر.

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