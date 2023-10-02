السعدني ضربني وشلت المرارة في شهر العسل.. تصريحات مثيرة لهنا الزاهد مع عمرو أديب

حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد ضيفة على برنامج الحكاية مع الأعلامي عمرو أديب،أمس، الذي يقدمه على قناة أم بي سي مصر، واحتلت هنا الزاهد التريند فور ظهورها عبر الشاشات، حيث كشفت تفاصيل حول حياتها المهنية والشخصية، لا سيما عن حياتها مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

الفنانة هنا الزاهد

هنا الزاهد شعري زي شعر على ربيع

سخرت الفنانة هنا الزاهد من نفسها قائلا:"مش بحب أعمل شعري كتير، وبحب ألبس باروكة لأن في التصوير شعري بيتعرض للتلف ، وبتعب كتير في الأهتمام بيه".

كماقالت: "أنا كاوياه.. ولو بطبيعته بيبقى كارثة"، وأضافت "هنا": "لما أنزل البحر وبينشف بيبقى كارثة، شعري لما بينشف من المياه بيبقى زي شعر علي ربيع، ومش حلو، بس أحمد فهمي بيحب شعري الكيرلي عادي".

شلت المرارة في شهر العسل

حكت الفنانة الشابة هنا الزاهد عن بعض التفاصيل الهامة في زواجها وخاصا في شهر العسل وقالت الزاهد: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانه ووصل وزني 47 كيلو جرام، "مرارتي اتفقعت" كان في حصوات في المرارة وتبعت جدا".

واستكملت حديثها: " أول يومن كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب وشي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كله قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، كنا في سنغافورة لحد ما تبقى كويسة وقعدت شهر أكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

وأضافت "علشان إنت اخترت تبقى ممثل أي إشاعة تتطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تؤثر على نفسيتك" مشيرة أنها تحب أن تفصل حياتها الشخصية عن فنها.

وقائلا:" بحب حياتي الشخصية تبقى بعيد عن شغلي، والناس تتكلم عن أعمالي بس واي إشاعات مش برد عليها".

وكشفت هنا عن بعض التفاصيل بعلاقتها بـ زوجها الفنان أحمد فهمي قائلة: “بخاف منه جدا في التصوير، لإنه في الشغل متوتر جدا ومش بيحب الغلطات، لكن بيراعي إنه ميزعلنيش أو يزعل الناس اللي حواليه”

أحمد السعدني ضربني بالقلم في سيب وأنا سيب

وحكت الفنانة هنا الزاهد عن كواليس مسلسل سيب وأنا سيب مع الفنان أحمد السعدني قائلا:" قبل ما اشتغل ما أحمد السعدني كنت بشوفه كتير في الجيم وكنت فاكرة رخم لأنه ما كنتش بيسلم عليا"

واستكلمت الزاهد قائلا:" لما قريت دورنبيلة عجبني أولي المسلسل ، وحبيت كل الكاست وباين في المسلسل إن إحنا بنحب بعض وسافرنا مع بعض".

وأختتمت حديثها قائلةً: "في مشهد من كتر ما إحنا واخدين على بعض كنا قاعدين أنا وهو في البلكونة وكنا بناكل لبان وهو ضربني بجد قولتله في المشهد أنت غبي؟ وكنت فاكراهم هيوقفوا تصوير بس لقيتهم كملوا وكملناه عادي، بس اتضايقت منه بعد المشهد لأني عاملة عملية فيها وهو وجعني بجد".