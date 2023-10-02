الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مع انطلاق العام الدراسي.. صرخات المبالغة في "السبلايز" تجتاح السوشيال ميديا

السبلايز
السبلايز

انطلق العام الدراسي الجديد 2023- 2024 أمس بأغلب محافظات الجمهورية، حيث يستقبل ملايين الطلاب على مستوى الجمهورية لموسم دراسي جديد طبقًا لخطة بدء الدراسة المقررة من قبله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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ومع تصاعد الأسعار ومعاناة أولياء الأمور مع توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب، تواجه الأسر تحدي من نوع آخر يُعرف بالسبلايز، والذي اعتبره الكثيرين بالمبالغ فيه سواء في أنواع أو ماركات المستلزمات أو الكميات المطلوبة.

صرخات السبلايز بالسوشيال

وتساءل أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان ولي الأمر سوف يحضر المطهرات لتنظيف الفصول والمناديل وغيرهما من المنظفات، فما الذي ستوفره المدرسة للطالب في مقابل الأموال التي ستحصل عليها؟

في هذا السياق نددت شيماء على ماهر، المنسق العام لاتحاد أمهات مصر وصاحبة مبادرة "نبني بلدنا بالتعليم"، إن هناك بعض المدارس تطلب من أولياء الأمور أشياء غير معقولة ومنها "6 باكيت مناديل 550 من ماركة معينة ومطهر وأوراق وأشياء أخرى".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر، في مداخلة، أن جميع المدارس تطلب من أولياء الأمور (السبلايز) بشكل مبالغ فيه سواء في أنواع أو ماركات المستلزمات أو الكميات المطلوبة.

فوطة ومناديل ومطهرات

ويشار إلى أن المدارس تطلب من أولياء الأمور شراء بعض الأدوات الشخصية، منها الفوطة، والصابون، والمناديل، والمواد المطهرة، إلى جانب أدوات دراسية كالألوان، وأقلام الرصاص، والبرايات، والممحاة، وأدوات لاصقة، ورزم ورق، وبعض الملابس، وغيرها.

وتثقل هذه المتطلبات من كاهل ما يحمله أولياء الأمور، فباتوا يخصصون ميزانية من دخولهم حتى يتمكنوا من الاستجابة لمتطلبات المدارس، وبالتالى تأمين مستقبل الأبناء.

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