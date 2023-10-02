في أول وثاني أيام العام الدراسي الجديد.. تحول الفرح لمشاهد مؤلمة

مع بداية انطلاق العام الدراسى الجديد 2023 - 2024م، شهد الشارع المصرى عدد من الحوادث فى العام الدراسى الجديد ، والتى تصدرت حديث عناوين المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، والذى عكرت صفو الطلاب والمدرسين والعاملين وذويهم أول يوم دراسي

تستعرض الوفد فى التقرير التالى أبرز ما شهده اليوم الاول والثانى للعام الدراسي الجديد من حوادث خلال الساعات القليلة الماضية :

انقلاب أتوبيس بالمنوفية اول ايام العام الدراسى الجديد 2023:

شهدت قرية شنشور التابعة لمركز أشمون، صباح الأحد اول ايام العام الدراسي الجديد 2023، انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة في مشروع صرف بدائرة مركز أشمون نتج عنه إصابة ٩ من المتواجدين بالأتوبيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية من مركز شرطة أشمون لتحقيق في الواقعة.





تلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ انقلاب أتوبيس مدارس أثناء نقل الطلاب في أول أيام الدراسة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبيّن انقلاب أتوبيس مدارس خاص، على طريق شنشور سمادون بمنطقة كوبري رمزي وأصيب 7 تلاميذ ومشرفة وسائق الأتوبيس وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى أشمون العام وحالتهم مستقرة والإصابات بين كدمات وجروح، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

انقلاب أتوبيس بالمنوفية اول ايام العام الدراسى الجديد

حادث اليوم الثانى للعام الدراسى 2023:

شهدت منطقة التجمع الاول بالقاهرة الجديدة ، صباح يوم الاثنين ثانى ايام العام الدراسى الجديد 2023 ، انقلب "ميكروباص" كان يحمل عددا من طلاب المدارس ، لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 5 في حادث مروري ، وعلى الفور حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

وكانت قد تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث، وبانتقال قوات الأمن، تبين أن "ميكروباص" يقل عددا من طلاب المدارس انقلب أعلى كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال، أعمارهم 13 و14 عاما، وإصابة 5.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأودع المتوفون داخل ثلاجة المستشفى.

انقلب "ميكروباص" كان يحمل عددا من طلاب المدارس

إصابة طالب بجرح طعني اثر مشاجرة أمام مدرسة في بورسعيد :

أصيب طالب بمدرسة نبيل العسيلي الصناعية المعمارية بمحافظة بورسعيد بطعن وجروح اثر مشاجرة أمام المدرسة بأول أيام العام الدراسي الجديد

وكانت البداية عندما استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، الطالب بلال احمد السيد 16 عامًا ، مصابًا بطعن وجروح بالجانب الآيسر، بادعاء مشاجرة أمام المدرسة ، وجري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطالب المصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة طالب بجرح طعني اثر مشاجرة أمام مدرسة في بورسعيد

مصرع معلم وإصابة 5 في سانت كاترين في أول أيام العام الدراسي الجديد:

لقي معلم لغة إنجليزية بمعهد الإسباعية بسانت كاترين مصرعه، وأصيب 5 آخرين كانوا في طريقهم للعمل بالمعاهد الأزهرية بسانت كاترين في أول يوم دراسة.

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق المفارق سانت كاترين.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد محمود غنيم، معلم اللغة الإنجليزية بمعهد الاسباعية الأزهري، وهو في طريقه للمعهد في أول يوم دراسي، وأصيب كل من: سامي صابر، موجه اللغة الإنجليزية بإدارة سانت كاترين الأزهرية، والشيخ أمين ابو جبل، ومحمد عبد الواحد، ووليد محمد، ومحمود المغربي، وتراوحت إصاباتهم مابين حروح وكسور.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس العام وتحرير محضر بالواقعة، واأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونعت المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، معلم اللغة الإنجليزية الذي لقي مصرعه إثر حادث أليم.

مصرع معلم وإصابة 5 في سانت كاترين في أول أيام العام الدراسي الجديد

والجدير بالذكر وانطلق العام الدراسي الجديد في مصر رسميا، إذ شهد يوما السبت والأحد التحاق أكثر من 25 مليون طالب وطالبة بالفصول الدراسية لعام 2023-2024.