مع بداية المدارس.. الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد وموعد امتحانات نصف العام

عودة للمدارس من جديد، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2023/ 2024، ورجوع الطلاب لفصولهم الدراسية وطابور الصباح، إذ اكتظت الشوارع بالطلاب في زيهم الموحد.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وموعد امتحانات نصف العام.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024

يبلغ طول العام الدراسي 35 أسبوعًا.

الفصل الدراسي الأول يبدأ 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.