ليث المفتي: الدراما السورية بحاجة إلى ثورة فكرية



أبدى الممثل السوري ليث المفتي أسفه لتراجع مستوى الدراما السورية خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن هناك حاجة إلى ثورة فكرية لإعادة الدراما السورية إلى سابق عهدها.

وقال ليث المفتي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه "لا يخفي أسفه لتراجع مستوى الدراما السورية، فهناك أعمال لا تليق بتاريخ ومكانة الدراما السورية.

وأضاف ليث المفتي أن هناك أسبابا كثيرة لتراجع مستوى الدراما السورية، منها ضعف السيناريوهات، وقلة الإنتاج، وهجرة الفنانين السوريين.

وشدد المفتي على أن هناك حاجة إلى ثورة فكرية في الدراما السورية، من أجل إعادة الدراما إلى سابق عهدها.

وأعرب المفتي عن أمله في أن تعود الدراما السورية إلى سابق عهدها، وأن تعود إلى المنافسة في المحافل العربية والدولية.

ويشار إلى أن ليث المفتي من أبرز الممثلين السوريين، وقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.