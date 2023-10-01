وزير الكهرباء يعلن الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العرب بانه تم خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء الكهرباء العرب ومن يمثلهم اليوم الموافقة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة واطارها المؤسسى .

وقال " شاكر " فى تصريحات له اليوم بمقر الجامعة العربية ان الموافقة تعد جنى ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة كخطوة ايجابية نحو انشاء السوق العربية المشتركة .

وقد عقد اليوم بمقر الجامعة العربية اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة جمهورية مصر العربية ؛

والتى مثلها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وبحضور الامين العام للجامعة العربية السيد احمد ابوالغيط وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم ؛ وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.

وقد تضمن جدول أعمال الدورة بندين هما :السوق العربية المشتركة الكهرباء وما يتضمنه من تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وتناول البند الثاني المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وأفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.

وفى ختام الاجتماع رفع الوزراء القرارين إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعي للاعتماد .