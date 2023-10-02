الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالورود والهدايا.. مدرسة السادات الرسمية للغات تستقبل طلابها مع انطلاق العام الدراسي

استقبال التلاميذ
استقبال التلاميذ بالورود

استقبلت مدرسة السادات الرسمية للغات، طلابها بالورود والأناشيد الوطنية، وسط حالة من الفرحة مع أول أيام العام الدراسي 2023- 2024، مع إشراف إدارة المدرسة بالكامل على تنظيم الطلاب داخل الفصول والحرص على إتمام سير العملية الدراسية بانتظام.

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بالورود والهدايا.. مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

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مدارس الوادي الجديد تستقبل ابنائها الطلاب بالترحاب في أول يوم دراسي

وكان في استقبال الطلاب، عادل ميهوب، مدير المدرسة، الذي حرص على إهداء الطلاب الورود وهدايا رمزية، كرسالة تحفيزية للطلاب مع انطلاق العام الدراسي.

 وفي تصريحات سابقة للوفد، أعلن عادل ميهوب، مدير المدرسة، عن إجراء عمليات صيانة واسعة للمدرسة من خلال صيانة الديسكات الخاصة بالطلاب بالإضافة إلى صيانة الكهرباء في مختلف مباني المدرسة والفصول ومراجعة المفاتيح الكهربائية وإزالة التالف منها وتركيب مفاتيح جديدة بالإضافة إلى مراجعة الإضاءة واللمبات في الفصول والطرقات وتركيب لمبات جديدة بالإضافة إلى الصيانة الشاملة للسباكة بجميع دورات المياه الخاصة بالطلاب، وتقليم الأشجار في المدرسة وإبرازها في شكل جمالي.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجه رسالة للطلاب والمعلمين، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، قدم خلالها التحية والتقدير لهم، وقال في رسالته التي نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "زملائى وأبنائى المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسى بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلًا منتجًا مبدعًا، وبكم نقدم لوطننا الغالى غدًا أفضل ومستقبلًا مزدهرًا، بعقول واعية، في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علمًا ومعلمًا، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".

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