تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان بدوري أبطال آسيا

يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم الإثنين علي نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024، والتي يحتضنها ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع في لقاء اليوم

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مدالله العليان

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – كورنادو

خط الوسط الهجومي: رومارينهو – جوتا

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله

موعد مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان

تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة الاتحاد وسباهان من داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة، في حين ستكون المباراة مذاعة عبر قناة "beIN Sports AFC HD" لبقية المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخوض فريق اتحاد جدة لقاء اليوم بحثًا عن تأكيد جدارته بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط حيث يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات والمنافسة بقوة على التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة .

حيث يقع الاتحاد في المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه كلاً من فرق القوة الجوية العراقى وأولماليك الأوزبكى بجانب سباهان أصفهان الإيراني.