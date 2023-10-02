في ثاني يوم دراسي.. وفاة وإصابة 9 طلاب بحادث انقلاب ميكروباص

شهدت منطقة القاهرة الجديدة ،صباح اليوم الاثنين، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من طلاب المدارس، أعلى كوبري سمير غانم ،ما أسفر عن مصرع 4 أطفال مصرعهم، وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقلهم إلى مستشفي القاهرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري سمير غانم بالتجمع الأول بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة ميكروباص تنقل عددا من طلاب المدارس أثناء توجههم للمدرسة، أعلى كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال، وإصابة 5 آخرين، تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لاسعافهم وتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين لللمشرحة لإجراء الصفة التشريحية عليهم، والتصريح بدفنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.