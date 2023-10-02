التحفظ على سائق سيارة تسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص

قررت جهات التحقيق، التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين بمنطقة التجمع الأول.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إلى موقع انقلاب سيارة ومصرع 4 أشخاص بها في منطقة التجمع، كما استعلمت النيابة عن حالة المصابين.

وكان قد لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث،

كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة "مكروباص" أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.