بالورود والهدايا.. مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بدأت مدارس الوادي الجديد في أبهى صورها مع استقبالها الحافل للطلاب في أول يوم دراسي، حيث تزينت المدارس بالزهور وتوزعت الهدايا على الطلاب في جميع الإدارات التعليمية، بهدف تشجيع الطلاب ورفع معنوياتهم في بداية العام الدراسي الجديد.

وشهدت المدارس أجواء من الفرحة والسعادة حيث كان الطلاب يتبادلون الابتسامات والضحكات ويتحدثون عن تطلعاتهم وآمالهم للعام الدراسي الجديد.

كما اجتمع الأصدقاء المقربين وتبادلوا الأخبار والتجارب التي عاشوها خلال العطلة الصيفية.

وحرص المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم في الوادي الجديد، اليوم الأحد، على استقبال الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد برفقة محمد عبد القادر من وزارة التربية والتعليم ووصفي حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية.

بدأت طابور الصباح بأداء تمارين رياضية، تلاه برنامج إذاعي يحتوي على فقرات هادفة ومعلومات قيمة لتنمية وعي طلاب المدرسة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد بحماس ونشاط. وعبر وكيل التعليم عن تمنياته بعام موفق ومليء بالإنجازات والنجاحات للعاملين والطلاب في بداية العام الدراسي الجديد. في الختام، قاد سيد عبد العزيز مراسم رفع العلم بمشاركة جميع العاملين

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز قيم التعاون والروح الجماعية بين أعضاء المدرسة، وتعزيز الحماس والحيوية في بداية العام الدراسي.

وتحدث المهندس سيد عبد العزيز عن أهمية البداية القوية في العام الدراسي الجديد، وكذلك أهمية الجهود المشتركة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تحقيق النجاح والتفوق. أكد على ضرورة تحفيز الطلاب وتحقيق توازن إيجابي بين الأداء الأكاديمي والنشاطات الشخصية والاجتماعية.

وفي إطار الأنشطة الاحتفالية لبداية العام الدراسي، شارك الطلاب في سلسلة من الفعاليات والورش التعليمية، تهدف إلى تعزيز المهارات الأكاديمية وتنمية المواهب والمهارات الشخصية للطلاب، وتضمنت هذه الأنشطة ورش عمل في الفنون والرياضيات والعلوم والإبداع.

وتعكس هذه الاحتفالية التزام الإدارة التعليمية في الوادي الجديد بتوفير بيئة تعليمية محفزة ومثيرة للطلاب، تساهم في تطوير شخصياتهم وتعزيز قدراتهم. تأتي هذه الجهود ضمن التركيز الواضح على تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب في المنطقة.

وفي نهاية الفعاليات، قاد المهندس سيد عبد العزيز مراسم رفع العلم الوطني بمشاركة جميع أعضاء المدرسة، وشدد على أهمية الولاء والانتماء للوطن وتعزيز القيم الوطنية بين الطلاب.

وأعرب عن تمنياته لجميع العاملين والطلاب في المدرسة بموسم دراسي مليء بالتحصيل والتفوق والتطور المستمر.

وعلى صعيد الإدارات التعليمية، قام المديرون والمعلمون بتنظيم استقبال حافل للطلاب. حيث قدموا التهاني للطلاب وحثوهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق نجاحهم الدراسي في العام القادم. كما أطلقوا عروضًا ترفيهية وأنشطة تعليمية للطلاب بهدف تشجيعهم على المشاركة والمساهمة الفعالة في الحياة المدرسية.

وقد أثنى الطلاب على هذه المبادرة الرائعة وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم للإدارات التعليمية والمعلمين على حسن استقبالهم. وأعربوا عن تفاؤلهم ورغبتهم في بدء رحلة التعلم والاكتشاف في العام الدراسي الجديد.

وبهذا الشكل، بدأت مدارس الوادي الجديد في أبهى صورها وبروح حيوية، حيث يسود الحماس والرغبة في تحقيق التفوق الأكاديمي والنمو الشخصي. ونأمل أن يستمر هذا الحماس وهذه الروح الإيجابية طوال العام الدراسي، ونتمنى لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين عامًا دراسيًا مليئًا بالتعلم والتطور والنجاح!

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي

بالورود والهدايا مدارس الوادي الجديد تسقبل طلابها في أول يوم دراسي