استقبلت مدارس الوادي الجديد طلابها صباح الأحد، أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول، حيث قامت بتوزيع الحلويات والشوكولاتة والأعلام المصرية على الطلاب عند دخولهم المدارس.

واهتمت إدارات المدارس بتقديم الحلويات المتنوعة للطلبة في طابور الصباح، وتقديم العروض الفنية الخفيفة، وإذاعة الأناشيد والأغاني الوطنية حول الدراسة والتعليم. وتم توزيع البالونات والأعلام المصرية على الطلاب وتوزيع الهدايا.

ونشرت مديرية الأمن قوات الشرطة النسائية لحماية مدارس البنات على مستوى المحافظة، تحت إشراف وكيل وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء محمد أبو الليل. وشاركت شرطيات في الطابور الصباحي في المدارس الفنية والزراعية والثانوية. وأرسلت مديرية الأمن الحكومي عدداً من الشرطيات للتواجد طوال اليوم. اليوم في المدارس.

بينما تزينت مدارس المحافظة بالشعارات الترحيبية والبالونات وزخارف الأشجار والنخيل، فرحاً وابتهاجاً ​​ببدء العام الدراسي بمدارس الوادي الجديد.

وفي نفس السياق، حرص جميع المعلمين بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس الوادي الجديد على انتظار الطلاب على أبواب المدرسة للترحيب بهم في أول يوم دراسي واحتضانهم وإظهار المحبة لهم لغرسهم في قلوبهم. وفيهم روح التضامن. الحب والاحترام المتبادل بينهما.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو، خلال كلمته اليوم الأحد، إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين وتطوير منظومة العمل من أجل عام دراسي سعيد ومنضبط. . وأشار إلى ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في التخصصات المختلفة.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد بتطبيق سياسة الباب المفتوح في المدارس والإدارات التعليمية للترحيب بالمواطنين والاستماع لمقترحات وآراء أولياء الأمور والترحيب بهم وكذلك آراء المعلمين والطلاب ووضع حلول للمشكلات بشكل فوري. .

كما أعرب عن تقديره وثمن زيادة المسطحات الخضراء التي شهدتها مدارس المحافظة تنفيذا لمبادرة اللواء الدكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد (المدارس الخضراء).

مدارس الوادي الجديد تستقبل ابنائها الطلاب بالترحاب في أول يوم دراسي