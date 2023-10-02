خبير يكشف أسباب استقرار أسعار الذهب

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات فى سوق الذهب مما انعكس على أداء سوق الذهب، وبالتالى جاءت التحركات المستقرة لأسعار الذهب المحلي خلال تلك الفترة.

استقرار أسعار الذهب



وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن استقرار أسعار الذهب ناتجة عن عملية استقرار العوامل المستخدمة في تسعيره في مصر خاصة عدم تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في الأسواق مع خلق حالة من المخاوف تجاه عملية الشراء.



الذهب مرتبط بالدولار



وذكر الخبير الاقتصادي، أن أسعارالذهب مرتبط بالدولار ومدى سيطرة أمريكا على الأسواق، مشيرًا إلى أن زيادة القدرة الشرائية على الذهب انخفضت، ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية للدول وتأثيرها القوي على الارتفاع المستمر فى زيادة الأسعار وارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية، فبالتالى بدأ الاتجاه السريع إلى شراء الذهب من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات الذى يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمارات والمدخرات فى ظل تزايد وتيرة الأزمات المستقبلية فبالتالي زاد الطلب عليه خلال الفترة الماضية مما أدى إلى خلق حالة انكماش وتذبذب فى سوق الذهب، متوقعًا انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.