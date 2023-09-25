البحوث الفلكية عن العالم الهولندي متنبئ الزلازل: منجم

ذاع صيت العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، خلال الاَونة الأخيرة؛ بسبب توقعاته بشأن حدوث الزلازل في عدة دول، وحدوثها بمحض الصدفة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا.

وتسائل البعض هل توقعات العالم الهولندي من محض الصدفة أم قائمة على دراسة وبحث، حيث ادعى قدرته على توقع حدوث الزلازل عن طريق حركة الكواكب، واستطاع هذا الباحث أن يتوقع زلزال تركيا وسوريا المدمر يوم 8 فبراير 2023، وزلزال المغرب في 9 سبتمبر 2023.

وبدأت شهرة العالم الهولندي تزداد بعد توقعه بحدوث زلزال تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، ليدعى بعد ذلك أن هناك زلزال مدمر سيضرب مصر ولبنان واشد، لكن فشلت توقعاته هذه المرة.

البحوث الجيوفيزيقية تكذب العالم الهولندي

فتح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، النار على العالم الهولندي، مؤكدا أنه ليس عالم زلازل، كما انه ليس له علاقة بالفلك.

وأضاف أن هذا الرجل منجم، وما يكتبه على موقع "أكس" ليس له أي اثباتات علمية، لافتا إلى أن إذا كان هذا الشخص لديه القدرة على التنبؤ لاستعانت به الدول الأكثر تعرضا للزلازل.