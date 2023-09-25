عاجل
مواعيد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية (شاهد) الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح بانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر المقبل (شاهد) الوطنية للانتخابات تُعلن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية داخل وخارج مصر (شاهد)
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البحوث الفلكية عن العالم الهولندي متنبئ الزلازل: منجم

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

ذاع صيت العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، خلال الاَونة الأخيرة؛ بسبب توقعاته بشأن حدوث الزلازل في عدة دول، وحدوثها بمحض الصدفة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا.

txt

زلزال خطير خلال أيام.. العالم الهولندي يرعب العالم مجددًا

txt

العالم الهولندي يحذِّر مجددًّا من زلزال مدمر

وتسائل البعض هل توقعات العالم الهولندي من محض الصدفة أم قائمة على دراسة وبحث، حيث ادعى قدرته على توقع حدوث الزلازل عن طريق حركة الكواكب، واستطاع هذا الباحث أن يتوقع زلزال تركيا وسوريا المدمر يوم 8 فبراير 2023، وزلزال المغرب في 9 سبتمبر 2023.

وبدأت شهرة العالم الهولندي تزداد بعد توقعه بحدوث زلزال تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، ليدعى بعد ذلك أن هناك زلزال مدمر سيضرب مصر ولبنان واشد، لكن فشلت توقعاته هذه المرة.

البحوث الجيوفيزيقية تكذب العالم الهولندي

فتح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، النار على العالم الهولندي، مؤكدا أنه ليس عالم زلازل، كما انه ليس له علاقة بالفلك.

وأضاف أن هذا الرجل منجم، وما يكتبه على موقع "أكس" ليس له أي اثباتات علمية، لافتا إلى أن إذا كان هذا الشخص لديه القدرة على التنبؤ لاستعانت به الدول الأكثر تعرضا للزلازل.

مواد متعلقة

عودة كبسولة ناسا بعينات من كويكب بينو

الأزهر الشريف يُدين جرائم تمزيق المصحف في هولندا

الاستغناء عن الكافيين له فوائد عديدة.. تقليل الصداع أبرزها

أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في Openai 

حقيقة حدوث زلزال مدمر في السعودية

عالم هولندي يحذر من زلزال مدمر يضرب العالم.. والبحوث الفلكية تكذبه
الجريدة الورقية