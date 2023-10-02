موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر بالسعودية.. بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالأمس، صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 1445، حيث يبلغ قيمة الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 1445، الذي يتم صرفه للمواطنين في السعودية بنحو 1000 ريال سعودي، ويصل حتى 5000 ريال سعودي.

الضمان الاجتماعي

ويتم تحديد قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي، حسب عدد الأفراد المسجلين في الأسرة الواحدة المستفيدة من هذا الراتب، ويمكن للمستحقين الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي ، وتقديم الشكاوي من خلال الاتصال على رقم الضمان الموحد 19911.

خطوات الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي

في البداية الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور من هنا

يجب تسجيل الدخول بالرقم السري ورمز التحقق.

الدخول على الصفحة الشخصية.

النقر على أيقونة الدفعات المالية

أخيرًا قيمة الدفعة المالية التي نزلت أو الدفعة التي لم تنزل.

الفئات المستحقة للدعم الضمان الاجتماعي المطور

المواطن السعودي حامل الجنسية السعودية

المواطن الحامل لبطاقة التنقل.

السعودي وزوجة المواطن السعودي.

الأرملة والمطلقة من سعودي.