أسعار الذهب في السعودية تتراجع اليوم بعد هبوط الأوقية عالميا

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، بعدما هبطت أسعار الذهب العالمية بنحو 8 دولارات إلى مستوى أدنى من 1900 دولار، وذلك قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 199.65 ريال أو 53.24 دولار.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 228.17 ريال أو 60.85 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 171.13 ريال أو 45.63 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 2190 ريالا أو 584 دولارا.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا بنحو 8 دولارات إلى 1893 دولارا للأوقية.

سعر العملة السعودية مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18 يسجل 1890 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب 17640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيهًا للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حاليًا.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.