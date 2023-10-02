"بابه" خش واقفل البوابة.. معلومات عن ثاني الأشهر القبطية

شهر بابه.. أيام قليلة ونستقبل شهر بابه، لاسيما في العاشرمن أكتوبر الجاري، الذي يعد الشهر الثاني من العام القبطي، الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

التقويم القبطي:

لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

شهور السنة القبطية:

تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية “توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى”.



وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن شهر بابه في سطور:

يعد شهر بابه، وهو ثانى شهر فى السنة القبطية المصرية.

يبدأ شهر بابه يوم 11 أكتوبر ويستمر حتى 10 نوفمبر.

ويأتى اسم هذا الشهر من " ذى ثب وت" وهو ألة الزراعة، حيث إن الأرض كانت تغطى بالزرع.

وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي: فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.



أشهر الأمثلة:



بابه خش واقفل البوابة

إن صح بابه، غلب القوم النهابه

وإن خف بابه، ما يبقاش فيه ولا لبابه

كما يشتهر شهر بابه بأنه عيد الاله آمون في طيبة "الاقصر حاليًا".