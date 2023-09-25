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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حواس يتحدث عن الاكتشافات الأثرية باليابان ويوقع كتابه عن توت عنخ آمون باليابني

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس خلال المحاضرة وحفل التوقيع

في إطار جولاته حول العالم للدعوة لزيارة مصر وتشجيع السياحة في إطار استراتيجية الدولة 2030 لجذب 30مليون سائح التي تخطط لها مصر لزيادة الموارد، ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان.

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وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة واكتشافه في سقارة في موقع جبانة تتي وجسر المدير.

وشكر "حواس" اليابان على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب  خوفو الثانية.

حضر المحاضرة كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية والسيد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، والسيد محمد يونس والعديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين.

  ووقع "حواس" كتابه الجديد الذي نشر باللغة اليابانية عن الملك توت الكتاب.

وأهدت الدكتورة يوكو كاغام رئيس الجامعة زهرة تيد للدكتور حواس.

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