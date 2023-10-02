الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بسبب تكون الحزام السحابي.. نصائح من الأرصاد لتجنب مخاطر الطرق

ظاهرة الحزام السحابي
ظاهرة الحزام السحابي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بظاهرة الحزام السحابي الذي يضفي إحساسًا أفضل بحرارة الشمس، والذي سيؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية.

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الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (فيديو)

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مفاجأت في حالة الطقس حتى السبت المقبل

ويؤثر الحزام السحابي على  الصحراء الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى ويصل إلى بعض المناطق الساحلية، لكونه يعمل على حجب أشعة الشمس  يصاحبه سقوط أمطار خفيفة  للغاية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع استمرار الحزام السحابي، حتى يوم الأربعاء المقبل حيث يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الأرصاد من ظاهرة الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر (تبدأ من الساعة 4 فجرًا حتى السابعة صباحًا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث إن تكون الأجواء خلال هذا الأسبوع خريفية.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الحزام السحابي

فيما وجهت الأرصاد عدد من النصائح للمواطنين لتجنب مخاطر تلك الظاهرة الجوية تتمثل في:

 ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية.

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

تشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقاربة.

فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكون بخار الماء الذي يعيق الرؤية.

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