هشام نصر: الزمالك يحتاج لإنشاء فروع جديدة

يرى هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك أن الأبيض يحتاج لفروع جديدة كأولوية أكثر من بناء الاستاد الخاص به.

وقال هشام نصر عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الزمالك لا يحتاج في الوقت الحالي للبناء ستاد خاص بيه، مشروع الاستاد مرغوب فيه ولكن يؤجل، يجب أولًا بناء فرع وإثنين وثلاثة لاستيعاب اعضاء النادي ومن بعدها يتم التفكير في بناء استاد نادي الزمالك.

وأضاف: “هناك تصورات خاصة تم تقديمها لشكل وتصور الفرع الجديد لنادي الزمالك ولكني لست راضيًا عنها.قدمت وعد بأنه خلال 18 شهر سيتم افتتاح ثلث فرع الزمالك الجديد والذي سيضم الملاعب المفتوحة، بجانب حمامات سباحة تليق بنادي الزمالك”.

وأوضح: "نحتاج لإنشاء أكثر من حمام سباحة لنادي الزمالك ولكن وفقًا للمعايير الصحيحة، توجد عيوب في حمامات السباحة الموجودة حاليا ولم يتم تأسيسها على طريقة احترافية وأقيمت بدون أسس".

وأتم:"في حالة وجود مستثمر، لماذا يتم تأسيس فرع واحد جديد لنادي الزمالك؟ لماذا لا اتوجه للمدن الجديدة، ولكن كل ذلك سيحدث بعد استعادة الصورة التسويقية التي يستحقها نادي الزمالك".