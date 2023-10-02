ناصر ماهر يعلق على إمكانية إنضمامه للزمالك

تحدث ناصر ماهر صانع العاب فريق مودرن فيوتشر عن الفوز على فريق سينجيدا التنزاني والتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وقال ناصر ماهر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كان فوز مهم في مباراة اليوم، الفترة الماضية كنا نعمل لهدف واحد وهو التأهل لدور المجموعات وحققنا هذا الهدف بالفعل".

وتابع "الموسم الحالي سيرى الجمهور شيء مختلف من ناصر ماهر وأتمنى تحقيق العديد من أهدافي في الموسم الجديد، هدفي الرئيسي هو التواجد مع منتخب مصر وتحقيق بطولة مع مودرن فيوتشر".

وعن ارتباط اسمه بنادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي، قال ناصر ماهر "الزمالك نادي كبير ولديه لاعبين على أعلى مستوى "بس كدة".