السيسي يوجه الشباب بدراسة قطاع الاتصالات.. فرصه كثيرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع الاتصالات يتمتع بفرصة حقيقية للنمو في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية ويتطلب اهتماما كبيرا من المجتمع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن قطاع الاتصالات يستلزم التعاون من مؤسسات الدولة المختلفة وأجهزتها مع رؤية وزارة الاتصالات.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن السوق العالمي يستوعب كافة الخريجين من قاعات الاتصالات والتكنولوجيا الجديدة، منوهًا إلى أن العالم يحتاج إلى مزيد من العاملين في قطاع الاتصالات ويجب على الشباب المصري الاهتمام به.