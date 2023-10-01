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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم فيوتشر: الخبرات السابقة سر تفوقنا على بطل تنزانيا

أحمد عاطف مهاجم فيوتشر
أحمد عاطف مهاجم فيوتشر

 أكد أحمد عاطف، مهاجم فريق فيوتشر، أن فريقه استحق التأهل لدور الـ 16 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز برباعية على سينجيدا التنزاني في مباراة الإياب لدور 32.

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 وقال أحمد عاطف خلال تصريحاته لقناة " أون تايم سبورتس" : "  كانت مباراة صعبة للغاية لكننا نعرف كيف نتعامل مع هذه المباريات وتعرضنا من قبل لظروف مشابهة ونجحنا في التعامل مع اللقاء ".

 وواصل: " تلقي هدف التعادل كان أمرًا صعبًا بالتأكيد لأنه جاء عكس توقعاتنا لكننا نجحنا في العودة في اللقاء مرة أخرى ".

 وأضاف: "صفحة مباراة سينجيدا تم إغلاقها ونركز الآن على مبارياتنا المقبلة في بطولة الدوري".

 وأتم: "نتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال الموسم الحالي في دور المجموعات بالكونفدرالية حيث نشارك للمرة الثانية على التوالي".

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