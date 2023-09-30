عمرو أديب يكشف عن صدمة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية والخاصة بانتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من غد السبت.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه تواصل مع مصادر داخل وزارة الكهرباء والتي أكدت عدم صحة هذه الأخبار.

وزارة الكهرباء أكدت أن تخفيف الأحمال ما زال مستمرًا

وأضاف أن الوزارة أكدت أن تخفيف الأحمال ما زال مستمرًا، متابعًا: "إحنا سألنا وزارة الكهرباء قالولنا لسه مش هنلغي تخفيف الأحمال دلوقتي".

وتابع عمرو أديب: :أنا بحب الطريقة جدًا، قولي الحقيقة، كان نفسي الخبر يبقى حقيقي، لكن الكهرباء قالت لأ، هل الأسبوع يلغوه؟ يارب".