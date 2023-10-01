موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش بالدوري الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وقادش، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني الممتاز 2023/2024.

ويرغب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام قادش، بعدما نجح في الفوز بديربي مدريد أمام الريال بنتيجة 3/1، في المواجهة التي شهدها ملعب "ميترو بوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش

تنطلق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام قادش في تمام العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ميترو بوليتانو".

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو وقادش

تُنقل مباراة أتلتيكو مدريد أمام قادش عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة الدوري الإسباني في إفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.

ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

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