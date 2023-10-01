تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام قادش بالليجا

يستعد أتلتيكو مدريد للمواجهة المرتقبة أمام قادش، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويقدم دييجو سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس، مستويات مميزة مع الفريق، حيث نجح في تحقيق الفوز على أوساسونا في المباراة الماضية من الليجا بهدفين نظيفين، كما نجح في الانتصار بالديربي أمام ريال مدريد، بعد الفوز بنتيجة 3/1.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام قادش

ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط المدافع: خوسيه ماريا خيميني، سافيتش، رينيردو.

لاعب وسط: كاراسكو، رودريجو، ديبول، كوك، يورينتي.

المهاجمون: موراتا، جريزمان.

ويبحث سيميوني عن الفوز أمام قادش، بعدما نجح في الفوز بديربي مدريد أمام الريال بنتيجة 3/1، في المواجهة التي شهدها ملعب "ميترو بوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

موعد مواجهة أتلتيكو مدريد وقادش

تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد أمام قادش في تمام العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ميترو بوليتانو".

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو وقادش

تُذاع مواجهة أتلتيكو مدريد أمام قادش عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة الدوري الإسباني في إفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.

ترتيب الليجا

ترتيب الدوري الإسباني

لمزيد من أخبار الرياضة عبر قناة الوفد عبر الواتساب.. اضغط هنا