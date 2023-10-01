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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي للشعب: ثقوا في أنفسكم أنتم أصحاب الأمل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المواطنين، قائلا:" بنقول للناس ثقوا في نفسكم، أنتم أصحاب الأمل". 

وعلق خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، نقلتها إكسترا نيوز، على حديث وزير الزراعة، قائلا: "لو عرضنا أفلام شق الترع، ومحطات المعالجة؛ سنوضح كم الجهود التي تبذلها الدولة".

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وواصل الرئيس حديثه، "مشكلتنا هي عملية التسويق التي نقوم بها.. لازم الناس تشوف قدرات وجهود الدولة، ونقول لهم بصوا إحنا بنعمل إيه، وجهود الدولة إيه".

ولفت إلى أنه لم يتم إدخال أي شركات أجنبية في عملية تكريك البحيرات توفيرا للتكلفة. 

وعلق على حديث وزير الزراعة، قائلا "لو عرضنا أفلام شق الترع، ومحطات المعالجة، سنوضح كم الجهود التي تبذلها الدولة". 

وأكد :"إحنا بنقول للناس فيه أمل، ومش إحنا أصحابه.. وثقوا في أنفسكم ومش فينا"، متابعا "نجحنا في استصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات فقط". 

وتابع "مشكلتنا هي عملية التسويق التي نقوم بها.. لازم الناس تشوف قدرات وجهود الدولة، ونقول لهم بصوا إحنا بنعمل أي وجهود الدولة أي".

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