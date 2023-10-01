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الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: الإهمال تسبب في تراجع إنتاجية البحيرات من الأسماك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطوير بحيرة المنزلة وما يجاورها من أراضٍ بلغت 250 ألف فدان، قائلًا إنها كان يلقى بها صرف زراعي وحالها كان سيء للغاية لا يسمح معه الاستزراع السمكي.

 

ولفت خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن”، نقلته قناة إكسترا نيوز، خلال إلى أن الدولة ظلت 5 سنوات “تكرك” وتنظف وتزيل عشوائيات لإعادة الحياة مرة أخرى للبحيرة التي تعتبر صناعية طبيعية، منوهًا إلى أنه لو تحسين بحيرات مصر سيزيد الإنتاج من الأسماك إلى 4 أضعاف.

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وأشار إلى أن بحيرة المنزلة لو منع الصيد العشوائي فيها سيزيد إنتاجها لأضعاف، مردفًا: “لو أعطينا كل صياد وليكن هم عددهم 50 ألف أو 100 ألف دعم عبارة عن 1000 أو 2000 جنيه شهريًا للتوقف عن الصيد خلال مدة الإيقاف البيولوجي وبالتالي يزيد إنتاجهم ودخلهم المادي”.

وأردف: “الإهمال في السنوات السابقة تسبب في تراجع إنتاجية البحيرات المصرية من الأسماك”.

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