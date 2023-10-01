بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر من رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت من نظيره فريق رين بثلاث أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد روازون بارك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024.

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وأحرز رين الهدف الأول عن طريق بينجامين بوريجايد من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من بداية أحداث اللقاء، ثم تعادل نانت بأقدام بيدرو شيريفيلا في الدقيقة 45 ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني نجح رين في تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 73 عن طريق ديسير دي ، ثم أضاف أرنود كاليموندو الهدف الثالث لاصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يحتل فريق رين المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، فيما يتوقف نانت عند المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.